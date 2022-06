Metamorfose: viva o poder das cores!

Os moradores pretendiam que a sala e a cozinha se transformassem num espaço claro e luminoso com uma essência escandinava onde pudessem repousar. Em paralelo, almejavam a construção de um espaço com carácter, vitaminado e dinâmico onde pudessem receber os seus convidados. Para isso, optaram por móveis de design que condizem com os tapetes coloridos. As almofadas em amarelo mostarda ornamentam na perfeição o sofá com textura aveludada. Porém, o verdadeiro destaque é a parede verde água que se encontra com a parede azul da cozinha. Ambas as cores despertam sentimentos positivos, de frescura e de repouso.