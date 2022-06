Casas isoladas e cheias de estilo que irá adorar!

Existe um número quase infinito de possíveis tipologias de casas que podem ser concebidas pelas mãos de bons arquitectos. A decisão acerca da tipologia ou estilo, resulta de muitos factores: desde o tipo de terreno, a zona onde será inserida, o estilo do gabinete de arquitectura responsável, as preferências e gostos pessoais do cliente, etc.

Algumas tipologias aparecem inseridas no centro urbano de forma a ficarem camufladas pela mesma e outras, de forma contrária, aparecem com o intuito de se diferenciarem no contexto, isolando-se.

Mostraremos a seguir alguns exemplos de casa que resolveram optar pela segunda opção -casas isoladas, com suas próprias características e uma forte identidade individual. Entre neste mundo e abrace as casas isoladas com fachadas e jardins de outro mundo!