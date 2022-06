Uma casa extraordinária revestida a madeira

Os que conhecem a região de Lyon sabem que quando chega o Verão e o sol decide brilhar em todo o seu esplendor, as temperaturas sobem vertiginosamente e não há nada mais agradável do que uma piscina para aproveitar os dias soalheiros. Sabendo disso, o grupo Sobö construiu uma grande piscina com águas azul turquesa que convidam os moradores a desfrutar do exterior da casa. A apoiar a piscina, há um grande terraço com deck de madeira para maior comodidade dos proprietários. Sobre o deck, há várias espreguiçadeiras e guarda-sóis.

Os relvados verdejantes vêm completar o conjunto, proporcionando uma área de recreação para os mais novos ou apenas um agradável espaço de repouso para os adultos. Esta casa tem uma área exterior bem planeada que pode servir de inspiração para projectar a sua. A estrutura ímpar deste jardim é coerente com a modernidade do edifício.