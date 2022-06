7 razões para incorporar uma ilha na cozinha

As ilhas de cozinha deixaram de ser uma tendência para se transformar numa peça de mobiliário imprescindível em qualquer cozinha. Na actualidade, são um elemento central, não só pela sua funcionalidade mas também por factores estéticos. E acredite que, as vantagens que vêm com as ilhas, são definitivamente muitas. Não importa o tamanho da sua cozinha, pois existem ilhas para todas as necessidades, gostos e estilos.

No artigo de hoje, vamos mostrar algumas ideias, ao mesmo tempo que partilharemos as grandes vantagens e razões para que tenha uma ilha na sua cozinha. Venha saber mais.