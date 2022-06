Moradia incrivelmente moderna e sofisticada!

O mobiliário desta divisão assume um carácter muito simples e um design bastante minimalista. Os detalhes espelhados são, sem sombra de dúvidas, pormenores incríveis que conferem um toque de sofisticação ao ambiente. Ao mesmo tempo, o espelho possui uma particularidade espectacular quando utilizado em espaços interiores que é precisamente a ilusão de maior amplitude espacial do lugar.

O tema para a decoração interior desta divisão, remete-nos para formas orgânicas e circulares sendo estas visíveis el diversos elementos como é o caso do baloiço, do espelho, da mesa e ainda do tapete, também ele circular.