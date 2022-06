​Que pequenas mudanças podem transformar a sua casa?

As peças de designer têm normalmente algo de especial. É com certeza diferente do que ter uma peça de uma grande superfície comercial. Se tiver oportunidade de ter uma peça que seja mais valiosa – não só no sentido monetário, mas também emocional – compre algo de que se vai lembrar toda a vida. Uma escultura, uma pequena peça em metal ou pedra… As possibilidades são imensas e dependem única e exclusivamente do seu gosto, no fim aquilo que interessa é que esta peça lhe transmita coisas boas e se assuma como um objecto diferente dos demais que tem em casa.