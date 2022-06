Esquemas de cores para a sua cozinha

Porque também o recheio eléctrico da sua cozinha pode ter uma cor, apresentamos-lhe mais um exemplo muito bem conseguido que também conjuga duas cores: o preto e o cromado. Esta não é uma conjugação assim tão fora do normal, é até bastante clássica por sinal e o resultado é sem dúvida totalmente do nosso agrado. São duas cores que facilmente podem ser conjugadas com outras, sem comprometer absolutamente nada. Atente no chão desta cozinha, é bastante diferente do normal e ainda assim no contexto das cores dos electrodomésticos da cozinha não prende nem um bocadinho. Uma combinação em que seguramente pode apostar.