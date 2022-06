​Combinar o estilo contemporâneo com peças de mobiliário antigo

Uma outra solução que pode ser muito apelativa recorre ao uso de peças de mobiliário antigo que ganham uma nova vida ao serem pintadas de novo. Não vale a pena assustar-se com o trabalho porque é muito mais fácil do que à partida pode soar não tem que ser especialmente dotado no que diz respeito a artes plásticas para conseguir fazer um bom trabalho. Lembra-se do conceito DIY (do it yourself) de que já lhe falamos tantas vezes? Pois é! Aqui está uma boa maneira de o pôr em prática! O que tem a dizer sobre o armário que vê na imagem? Giro, não é? Pois bem, pode ter um igual em sua casa!