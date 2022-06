Mobiliário: as diversas expressões da madeira

A madeira é versátil e combina com tudo, mesmo com o design mais moderno e transgressor. Nesta mesa de apoio, uma estrutura de metal pintada de verde elétrico apoia um pedaço de tronco que parece extraído diretamente da árvore. Apesar de a madeira ter sido tratada, tentou manter-se a forma original da árvore com casca áspera e formas irregulares. O contraste com as pernas, que parecem postes de eletricidade, não podia ser mais extraordinário.