Luzes de casa de banho que farão a sua casa brilhar

Voltando ao primeiro parágrafo deste artigo e ao facto de termos o espelho e claro o lavatório iluminado, mostramos-lhe este belíssimo exemplo do qual é impossível não gostar. Este recanto é simplesmente um mimo. Conseguimos perceber que não é uma casa de banho de dimensões muito avantajadas, contudo é uma casa de banho que joga com o seu espaço de forma perfeita, apresentado-a como um espaço super agradável independentemente da dimensão. O facto de a luz estar praticamente no alinhamento do lavatório e do espelho é algo muito importante e razão é muito simples: o feixe de luz reflecte no espelho fazendo com que este se espalhe de uma forma muito agradável por toda a casa de banho. Este é um truque de iluminação que pode usar e que vai criar o efeito que vê na fotografia! Aliciante, não?