Ano do Macaco: 7 dicas de decoração a não perder

O macaco é o nono signo do zodíaco chinês e é o primeiro animal do ciclo do metal. Em 2016 será o ano do Macaco de fogo, em que qualquer coisa pode suceder e tudo fluirá de forma intensa. O tema deste signo é: ’eu entretenho, eu sou o inesperado’. O macaco de fogo simboliza a mudança, o poder de gerar abundância, prosperidade económica e boa comunicação. No entanto, também pode simbolizar egoísmo e falta de escrúpulos.

Para canalizar todas as energias positivas com que este ano nos brinda, importa fazer uns pequenos ajustes na decoração da casa e conectar muito mais o nosso espaço com a natureza.