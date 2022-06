6 ideias fáceis e práticas de arrumação no quarto!

Se há algo inestético num quarto é ver os cabos dos aparelhos no piso. Hoje em dia, com toda a tecnologia que usamos, é normal isso acontecer. Porém, para além de pouco bonito, os cabos podem provocar acidentes. No caso dos aparelhos fixos, coloque os cabos ao longo do rodapé parede, perfurando-o e prendendo-os com braçadeiras. Há várias outras opções em lojas de construção a preços acessíveis e com fácil instalação.