Uma casa desenhada para relaxar

Envolvido pelas paisagens únicas do sul de Portugal, o espaço foi construído no terreno que envolve uma moradia unifamiliar. Pertencendo ao distrito de Faro, no Algarve, o local da implantação é conformado por um ambiente verde único que se debruça sobre o mar. Foram precisamente a beleza do atmosfera única que conforma a construção principal, que despoletou a construção de anexo capaz de potenciar as qualidades naturais do lugar.