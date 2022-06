Uma casa incrível que aproveita a natureza

Neste livro de ideias vamos conhecer uma casa construída sobre uma superfície de 153.44 m², na Coreia do Sul. O local tem encostas com vista para o rio, sendo este um dos seus principais atributos. Porém, os profissionais responsáveis pelo projecto não quiserem interferir com as características naturais do espaço e mantiveram a imponente rocha em frente à fachada, ainda dentro dos limites da propriedade. A principal premissa do projecto era explorar o espaço enquanto extensão desta casa vanguardista e criativa.