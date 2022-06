A casa diamante na Riviera francesa

Acabamos a visita virtual a esta casa na Riviera francesa. Damos-lhe, agora, a conhecer mais uma casa de banho moderna com a zona de duche ao mesmo nível do chão e separada do lavatório apenas por um painel de vidro. O revestimento da área do chuveiro foi feito com ladrilhos numa tonalidade pérola. A opção pelo vidro e pelo nivelamento do chão faz com que esta casa de banho pareça mais ampla do que aquilo que realmente é. Para além disso, é uma opção estética que não deixa ninguém indiferente.