As delícias de um quarto de bebé

Colocar um papel de parede irá mudar logo o cenário e a decoração do quarto, é um preenchimento imediato. É sem sombra de dúvidas uma grande solução, muito procurada hoje em dia, nomeadamente para ser revestido apenas numa parede, geralmente é escolhida a parede da cabeceira da cama, as restantes são pintadas, dentro dos tons. Existe uma grande diversidade de papel de parede, mesmo para bebé, com desenhos, coloridos, com riscas ou como este com um caráter mais forte, que contrasta com a brancura do mobiliário e do subtil dossel do berço.