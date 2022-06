Detalhes de uma festa infantil

Um dos momentos mais desejados da festa, é o de soprar as velas e pedir o desejo, mas este é segredo, apesar de nos deixar sempre curioso o pedido da outra pessoa… As crianças de hoje têm a sorte de ter bolos coloridos, divertidos e muitas vezes com as figuras dos seus desenhos favoritos. O bolo de aniversário deixou de ser apenas o bolo com açúcar em pó e pintarolas, para soprar velas e comer, para ser também uma obra de arte, como podemos ver este, cheio de cor, bonecos e magia. Eu pergunto-me como conseguem ser tão minuciosos, com tantos detalhes perfeitos. São magníficos!

Se eu fosse criança tenho a certeza que teria pedido o bolo da Barbie. E o seu qual era?