Habitação de sonho em Bali

Chegando à cozinha a sensação é a de que a floresta tropical passou para o interior. Ao depararmo-nos com este cenário imediatamente percebemos que o objectivo deste design é a sua fusão com o meio ambiente. Os nossos sentidos misturam-se com a tropicalidade envolvente e o resultado é um espaço distinto com muito requinte mas, ao mesmo tempo descontraído.

A janela por cima do lavatório emoldura a vegetação como se de um belo quadro se tratasse! Os electrodomésticos em aço inox conferem um ar moderno a esta cozinha onde o material principal é a madeira.