A casa do bosque

O Outono aproxima-se, é verdade que não nos queremos despedir já do Verão mas confessamos que já sentimos um pouco de saudade das tardes de Outono e de um agasalho que sabe tão bem em dias cinzentos.

O projecto que hoje lhe trazemos irá relembrar-nos dos dias frios, e do aconchego que é chegar ao nosso conforto, afinal é para isso que serve o lar. Projectada por Aleksandr Zhydkov, esta habitação com cerca de 275m2 de área de construção, possui dois pisos mais cave.

É um projecto magnífico onde a arquitectura se conecta com a Natureza. Situada na Ucrânia, um país frio por excelência, foi a partir de três premissas principais que se começaram a delinear as bases que iriam definir este projecto fantástico e cheio de carisma: em primeiro lugar a integração com a Natureza, em segundo as vistas, e por fim a orientação.

Fique connosco e prepare-se para descobrir uma verdadeira Casa do Bosque!