O poder do design minimalista numa casa tradicional

Esta ampla divisão com uma janela por onde entra bastante luz natural será a sala. Com as características comuns em relação às restantes divisões da casa, como o chão de madeira e as paredes brancas, também as elegantes escadas ao fundo. Mas à um elemento muito especial aqui, uma lareira super moderna, um paralelipipedo escuro que certamente aquece toda a casa, tornando os espaços super confortáveis.