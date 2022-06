Fantástica casa de contrastes: passado vs presente

Procura inspiração sobre moradias recuperadas que tenham conseguido modernizar-se mantendo traços do passado que são características únicas hoje em dia… No fundo o conforto de uma habitação dos dias de hoje com traços rústicos do passado. É uma habitação desse tipo que lhe mostra o homify 360º de hoje, uma moradia que concilia o passado com o presente.

O projecto é do gabinete Paula Novais Arquitectos e Design de Fafe. Gabinete com uma vasta prática que abrange projectos de residência, serviço e comércio e ainda projectos de menor escala como a simples reorganização do espaço interior, decoração e desenho de mobiliário em ambos sectores público e privado. Segundo os arquitectos, os projectos são realizados de forma coerente e fundamentada com preocupações de rigor até ao detalhe. Para a equipa, o permanente diálogo com o cliente e todas as equipas de trabalho envolvidas ao longo do desenvolvimento dos projectos, o progressivo aperfeiçoamento do desenho com preocupações funcionais, de beleza e conceito dotam, cada obra, de um caracter único.

A habitação unifamiliar que lhe apresentamos tem agora uma fachada muito moderna em tons escuros, usaram-se ainda materiais como ferro e aço.