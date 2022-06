​Moradia luminosa na foz do Douro

O homify 360º de hoje mostra-lhe uma moradia fantástica em plena foz do Douro no Porto. Onde o que não falta, é um ingrediente muito importante em qualquer casa, para um melhor quotidiano dos seus habitantes: a luz natural. A habitação tem imensas zonas em vidro que lhe conferem transparência e um ambiente super agradável. Para o qual também contribui claro, a paisagem, o pano de fundo, que é o fantástico jardim verdejante com uma magnífica piscina.

O projecto é do atelier KARST LDA, arquitectos com sede no Porto, que contam já com uma vasta experiência na área da habitação.

Conheça abaixo, vai adorar!