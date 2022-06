6 dicas para aumentar o valor do seu imóvel

Uma vez com os pés dentro de casa, é altura de surpreender os visitantes! Prepare o imóvel de acordo com o seu gosto (supondo que ainda terá as suas coisas lá), mas com algum cuidado, de forma a agradar a qualquer cliente. Uma das coisas que normalmente se procura numa nova casa é espaço – que é muito valorizado por toda a gente. Desta forma, aumente a área útil da sua casa, ou pelo menos dê essa sensação: antes de qualquer visita, abra as cortinas e deixe que a luz natural inunda as divisões; no caso de ter varandas, abra as portas das mesmas para que as pessoas tenham a ideia de prolongamento da assoalhada; outra sugestão que lhe deixamos é que faça algumas obras, como por exemplo derrubar alguma parede divisória (isto é, uma que não perturbe a estrutura natural do imóvel), aumentando assim o espaço disponível.