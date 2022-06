Dez piscinas de luxo pelo mundo!

Em países mais a norte onde o bom tempo não é regular, nada como uma piscina anterior que, infelizmente, ainda só está ao acesso de alguns. As piscinas interiores têm, usualmente, água aquecida pelo que a sua manutenção é mais dispendiosa. No entanto, por estar protegida, suja-se menos e não sofre a erosão provocada pelas condições atmosféricas ou por tempestades. Ainda assim, deve manter a água limpa e tratada por questões de segurança. Convém, igualmente, considerar a compra de um desumidificador visto que as piscinas interiores tornam o ambiente húmido, desgastando a própria casa.

Pode, no entanto, utilizá-la ao longo de todo o ano e a qualquer hora do dia, dispondo de maior privacidade se compararmos com as piscinas no jardim. Por estar no interior, acedemos através de portas que pode manter trancadas para evitar o acesso das crianças sem supervisão. A piscina desta casa integra um espaço todo envidraçado pelo que, apesar de ser interior, nos transmite a sensação de plena comunhão com a natureza.

Sorte quem, ao fim do dia, se pode despir dos problemas e mergulhar nestas águas calmas, relaxando e praticando exercício físico.