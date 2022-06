6 ideias de presentes para fazer o seu colega realmente feliz

No ano temos o Natal, como desculpa para trocar presentes, os tais jantares de amigos ou de trabalho, mas também há as festas de aniversário, que são sempre uma boa desculpa para mimar quem gostamos. Estas são sem dúvidas as duas principais datas para se oferecer presentes. Financeiramente são sempre alturas complicadas, mas organizadas com tempo e com sentido, tudo será mais fácil e não criará um 'buraco' no vosso orçamento mensal, muitas vezes pensado e orientado para tudo.

Temos sempre no nosso local de trabalho alguém com que simpatizamos, inicialmente é um colega e aos poucos torna-se um amigo nosso, vai entrando aos poucos no nosso círculo de amigos mais privado. Na nossa vida também temos o nosso grupo de amigos, como uma segunda família, a tal família que nós escolhemos para a nossa vida… Enfim, são estes tais amigos e colegas que queremos presentear assim que existe uma data especial para marcar, não gostamos de deixar passar nada em branco. As datas especiais são para ser lembradas e festejadas com pompa e circunstância. Como tal, trazemos-lhe através deste artigo ideias super criativas para oferecer a alguém de especial e fazer esta pessoa realmente feliz. As nossas seis dicas de hoje, abrangem valores diferentes, o que é perfeito para prendas de grupo ou individual… Há escolha para todos e como sabemos que este assunto é muitas vezes uma dor de cabeça para quem tem de comprar, então só terá de espreitar e tirar todas as ideias, já sabe inspirações nunca são demais!