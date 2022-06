Uma casa com interiores de sonho!

Neste quarto imperam os tons de cinzento. Demasiado frio talvez? Não, porque a conjugação dos vários matizes da cor num tom neutro e pastel é amenizada pela presença forte do cor de laranja na almofada. Por outro lado o cinzento é uma cor atual e que cria uma atmosfera que combina modernidade com um toque clássico que nunca falha. As riscas do papel de parede criam a ilusão de dimensão e aprumo, e simultaneamente de leveza para um espaço muito agradável e relaxante.

Um jogo de cores básicas que nunca falha.