Jardim à frente de casa: 7 ideias fantásticas

A inspiração zen nos jardins provém do que encontramos no Japão, que por sua vez o herdou da China. No ocidente, tal como no Japão, estes jardins são muito elegantes e refinados, evocando a simplicidade rural tão típica do pais asiático.

Estes jardins têm como base do desenho as pedras, que representam as montanhas e o arquipélago e se complementam com pontos verdes de plantas, candeeiros de jardim, uma ou outra estátua e, até mesmo, algum desenho que represente as cerejeiras em flor. A cerimónia de chá foi outra importante inspiração para a decoração destes jardins que se estão a actualizar, mas conservando sempre a característica mais notória do jardim japonês: as pedras.

Inspire-se com esta proposta fantástica dos designers de jardins da Zen Ambient.