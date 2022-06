A casa de família que pode escolher por catálogo

No artigo de hoje, vamos mostrar-lhe o projecto de uma confortável casa pensada para uma família entre quatro a cinco pessoas. A casa divide-se em dois andares. No piso térreo, encontra-se uma espaçosa área em plano aberto que incorpora a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. O andar inferior integra, ainda, uma despesa, um escritório e uma casa de banho de serviço.

No piso superior – sótão -, há três quartos, uma casa de banho e um closet. A casa tem um porão abriga a sala de caldeira e a lavandaria. O formato simples da casa com um telhado de duas águas torna-a fácil de executar e com uma utilização de baixo custo.

A casa Indygo 4 que vamos já conhecer em detalhe tem uma área total de 135,70 m². A moradia integra o portfólio da firma polaca Domy w Stylu. Esta empresa funciona de forma curiosa. No website encontra uma miríade de projectos de casas, quase todas moradias familiares, com as devidas medidas e planos em pormenor pelo que os clientes podem apenas chegar e escolher a casa de que mais gostam por catálogo. O que lhe parece este conceito? É, sem dúvida, muito prático.

Vamos conhecer o projecto?