De casa sombria a vivenda moderna com toques tropicais

Uau! Que grande transformação. A casa de um piso que víamos na imagem anterior tem agora dois pisos. Embora se tenha conservado parte da estrutura, as cores e os materiais foram totalmente alterados. As paredes dividem-se entre o revestimento em madeira e com painéis cor-de-vinho, uma combinação calorosa e contemporânea. Também o jardim, antes descuidado e melancólico, foi intervencionado. Está, agora, mais verde e com novas plantas tropicais e frondosas que emolduram na perfeição esta casa.