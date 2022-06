7 plantas interiores para casas modernas

As plantas são excelentes companheiras para ter em casa. Pode parecer que uma planta não serve para mais do que decorar, mas os benefícios de ter uma planta vão muito para além da beleza: uma planta pode ser terapêutica. As suas cores ajudam a alegrar em dias mais cinzentos; a beleza das suas flores recordam-nos o mais positivo da vida; e quanto nos sentimos desanimados e preocupados com as coisas do dia-a-dia, tratar das plantas ajuda a relaxar e a deixar que os nossos problemas caiam, tal como as folhas secas no Outono.

Ter uma planta é mais económico e simples do que ter um animal de estimação. Além disso, não importa se a sua casa é pequena ou grande e nem precisa de autorização para a ter. Pode sempre adaptar plantas a qualquer espaço de sua casa, até mesmo a casa de banho. Ter uma planta pode ajudar a desenvolver outros bons hábitos, como a organização e responsabilidade e, se um dia quer ter filhos, esta é uma boa forma de os ensinar a cuidar e estimar as coisas.

Se ainda não está totalmente convencido dos benificios de ter uma planta como companheira, continue a ler este livro de ideias onde lhe mostramos algumas plantas bonitas, fáceis de cuidar e que poderão ser uma excelente opção para sua casa.