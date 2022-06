Hóspedes em casa? – saiba receber!

Por último, se as redondezas onde a casa em questão se insere tiver estacionamento fácil à porta ou se o espaço livre na arrecadação/anexos for dispensável para uma estadia confortável dos seus inquilinos, por que não remodelar este espaço e torná-lo noutro ponto atractivo do seu imóvel? Deixe que a sua imaginação voe e crie um salão de jogos, uma sala de convívio maior ou, quem sabe, um pequenos ginásio com sauna, jacuzzi ou banho turco. É certo que, na maior parte das vezes e tal como acontece nos hotéis, os clientes acabam por usar pouco este tipo de instalações… no entanto, os olhos também comem e estas são características que acabam por saltar à vista no meio de tantos outros imóveis!