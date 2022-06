Moderna, branca e encantadora: uma casa de revista

Hoje, vamos mostrar-lhe uma casa que o vai deslumbrar. O projecto, assinado pelos arquitectos do atelier Jordivayreda Projectteam, sobressai pelos espaços minimalistas com muita luz, mobiliário moderno e, acima de tudo, muito branco. Porém, o uso do branco não é descontrolado. Seguiu-se um ritmo constante e equilibrado que combina o branco com outras cores claras e neutras. O resultado é um apartamento leve, arejado e acolhedor. Está curioso? Então, venha connosco nesta visita virtual guiada.