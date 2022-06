6 dicas criativas para o seu interior se parecer a um loft

Escolher o mobiliário certo para criar o seu interior com aspeto de loft é sem dúvida um ponto fulcral que não pode ignorar. Como já referimos o uso de peças usadas, recuperadas e feitas por si (ideias DIY) fazem da sua casa um verdadeiro loft ao mood industrial. Use móveis de couro, reciclados, madeira de demolição e bastante ferro a aço. Junto com peças de mobiliário mais modernas, linhas simples e direitas. O truque é usar objetos únicos e diferentes que não têm mais funcionalidade e podem servirem de destaque, como umas escadas antigas, umas caixas de fruta a servir de prateleira ou ainda umas malas de viagem velhas a servirem de mesa de apoio ou de cabeceira. A conjugação entre o usado e o moderno é a assinatura perfeita do estilo industrial.

O mobiliário certo faz-se também através da escolha das cores, as neutras e as mais escuras são as principais escolhas. Para cores de destaque, as mais comuns são os vermelhos e cor de laranja, em tons mais apagados, menos vibrantes. Porém, pode usar cores variadas como destaque, desde que haja o contraste das escuras com as claras.