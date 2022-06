A incrível casa que levita

A arquitectura moderna quando surgiu, nas primeiras décadas do século passado, apareceu ao mundo com algumas regras definidas, querendo ser uma nova arquitectura, destinada a um novo tipo de ser humano. Desta forma era essencial que ela funcionasse como uma máquina que funcionasse com a maior eficiência possível para que, deste modo, pudesse prover ao Homem moderno uma nova forma de viver em sociedade. Le Corbusier, um dos mais famosos arquitectos modernos e pai da maioria dos conceitos que hoje identificamos com a arquitectura moderna, estabeleceu alguns caminhos que deveriam ser seguidos.

De entre esses caminhos que o mestre estabeleceu, podemos observar muitos nesta casa projectada pelo estúdio AR Design Studio. Os pequenos pilares que conectam o piso térreo com o primeiro andar da casa e a elevam, deixando um espaço livre e de contacto com o ambiente exterior tornando-os num só. As grandes janelas, também chamadas pelos arquitectos da época de ’cortinas de vidro’ trazem a iluminação natural para dentro da casa e permitem uma bela vista do exterior. É claro que esta não é uma casa dos anos 30, mas, com certeza, que conservou o melhor dessa época. É esta jóia da arquitectura moderna que vamos ver hoje mais ao pormenor. Acompanhe-nos nesta visita virtual.