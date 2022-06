7 dicas para evitar a humidade nas janelas

A condensação das janelas é um dos problemas domésticos mais comuns nas nossas casas. Quem já não encontrou, ao chegar a casa, as janelas empenadas e as paredes húmidas? É um fenómeno comum causado pelo excesso de humidade no espaço e contra o qual devemos tomar medidas de forma a evitar ou minimizar os seus riscos deveras nefastos para a nossa residência e saúde. Reduzir este nível de humidade no ambiente manterá as janelas da casa sem defeitos e ajudará a manter a saúde das paredes que costumam ser afectadas pelas humidades interiores. Neste artigo, vamos mostrar a natureza desta humidade e como podemos evitar a sua formação.