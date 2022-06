Uma casa no Lago

Quem acorda com estas vistas, tem energia suficiente para enfrentar o mais difícil dia de trabalho. O que poderá ser mais inspirador do que um nascer do sol refletido num lago? Talvez um pôr-do-sol no lago? Enquanto as luzes se desvanecem lentamente no lado italiano do lago, podemos contemplar uma sucessão de cambiantes da paisagem, por trás deste vidro. Não podemos afirmar se é a mais bela das paisagens, mas sabemos que é melhor do que assistir a qualquer filme de verão.