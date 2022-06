Como fazer uma casa de banho estreita e longa?

Na homify, sabemos como é importante aproveitar espaços mortos lá em casa, de maneira a termos áreas funcionais e úteis no nosso dia-a-dia. Quer seja um vão de escada ou um corredor extremamente largo, há zonas que se tornam inúteis e com as quais podíamos jogar para (re)criar novos espaços que nos ajudassem no quotidiano. Se há lá por casa algum problema deste tipo, continue connosco, porque vamos ajudá-lo a tornar essa zona ainda mais bonita!

Foquemo-nos numa casa de banho. É um espaço sempre útil, quanto mais não seja para as visitas de ocasião. Uma casa de banho social, principalmente se for do tipo de pessoa que adora receber os amigos e a família, é uma divisão super útil. No entanto, se a área a aproveitar for estreita e longa, pode ser complicado gerir as loiças e a decoração lá dentro. Para resolver esse problema é que a nossa equipa separou para si algumas ideias que irão com certeza ser-lhe muito úteis! Desde a disposição dos elementos principais (sanita, lavatório, bidé e poliban/banheira) ao aproveitamento do espaço, vamos sugerir-lhe algumas ideias que farão toda a diferença quando voltar a olhar para a sua casa de banho!