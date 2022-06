Habitação entre mágicas montanhas

O interior revela-nos o que o exterior introduz, um espaço que se caracteriza pelo seu ambiente simples, minimalista e sobretudo, subtil na sua apresentação. Ainda assim existem alguns contrastes dinâmicos que conferem muita dinâmica ao espaço, como é o caso da utilização de vários tipos de madeira.

A escadaria apresenta-se robusta e suave na medida em que, os detalhes (como a ausência de guarda) a tornam num objecto puramente escultórico e distinto.

No geral é possível observarmos como a linha recta domina o espaço no entanto, a linha oblíqua permanece constante lembrando-nos de uma das particularidades mais interessantes deste projecto que é sem dúvida, a sua obliquidade. Nesta sala esse detalhe revela-se na estereotomia do pavimento (que é a forma como as peças cerâmicas estão dispostas no pavimento).