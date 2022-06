Móveis rústicos: inspiração outonal

A decoração rústica terá sempre um lugar especial. Ninguém se esquece do recanto da lareira, da cozinha com uma grande chaminé, dos estampados florais dos têxteis, do aconchego das madeiras e do cheiro fresco a natureza que parece pairar pela casa. Podemo-la interpretar literalmente, mas podemos, também, trazê-la até nós, conferindo-lhe mais funcionalidade e conforto. Não temos, necessariamente, que erguer a casa na montanha, mas não lhe retiremos o charme. Afinal de contas, ’amor e uma cabana’ será sempre uma ideia sedutora e essa atmosfera idílica de plena ligação à natureza transmite-nos a paz que não encontramos em lugar algum.

Os móveis rústicos materializam, a nosso ver, a natureza com intervenção do Homem. Mas pouco. O conceito vai de encontro a uma estética simples que exibe, orgulhosamente, as marcas do tempo. E dos tempos.

Com o Outono a chegar – pois é, já estamos em Setembro – parece-nos oportuno escrever sobre o tema e deixamos-lhe, por isso, dez imagens de móveis rústicos – e não só – que compõem imagens que, de tão boas, nos parecem quase inatingíveis. Mas não são.

Vamos a isso.