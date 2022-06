Maravilhosas ideias para a iluminação exterior da casa

A iluminação exterior da casa é extremamente importante. Trata-se de uma área onde queremos que a nossa família e convidados se sintam seguros e com conforto a qualquer hora do dia. A iluminação é fundamental para se alcançar uma atmosfera convidativa e aconchegante.

Seja em jardins, na fachada da casa, ao redor de piscinas ou na varanda, uma área exterior com a iluminação correcta pode valorizar o ambiente e, na maioria das vezes, transformá-lo num espaço prazeroso para usufruir a qualquer hora. Arandelas, spots e luzes no chão são algumas opções do que podemos utilizar no momento de manter a iluminação exterior com estilo e bom gosto.

Os projectos de iluminação são muito importantes para os ambientes, demarcando os caminhos, realçando a vegetação e, principalmente, proporcionando segurança. Com as lâmpadas correctas e os locais mais apropriados, a área exterior da casa pode ficar bem mais acolhedora e perfeita para receber visitas.

No artigo de hoje, preparamos algumas dicas para o ajudar a criar uma boa iluminação externa. Inspire-se e… faça-se luz!