Beliches: sarilho a duplicar!

Confessemos: todos nós, a certa altura da nossa vida, suspiramos por ter um beliche em casa. Mesmo os filhos únicos. A ideia de dormir na cama de cima, subir e descer, pensar em brincadeiras em torno daquela estrutura parecia-nos fascinante.

Em termos práticos, é a solução ideal para aproveitar um espaço. As crianças, ainda que pequenas, têm o dom de tomar de empréstimo todos os recantos de casa com um sem fim de brinquedos, livros, mesas para colorir, secretárias, entre outras coisas.

A pensar nisso, as marcas têm vindo a criar soluções de móveis funcionais para o quarto dos mais novos. Os beliches não são excepção. Vemo-los mais simples ou em forma de casa da árvore, coloridos ou num sóbrio tom de madeira, com rodas ou nem por isso, com armários e secretárias embutidas e com escadas ou escorregas. Há, até, imagine, beliches que, posteriormente, se podem desmontar, transformando-se em duas camas completamente distintas que podem ser colocadas em quartos diferentes. Tudo com olhos postos no crescimento do seu filho – que traz outras necessidades -, mas sem perder riqueza estética.

No artigo de hoje, mostramos-lhe dez beliches que representam estilos e soluções diversas.

Vamos vê-los?