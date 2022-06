Como decorar um quarto para um casal recém-casado

As cortinas é aquele acessório que não pode mesmo prescindir dentro do seu quarto, além de conferir privacidade, ela filtra a luz do dia, amenizando os raios solares para dentro da área. Por outro lado, as cortinas são um item muito decorativo, reveste a parede delicadamente, trazendo um pouco de cor e uma nova textura.

No seu quarto de recém-casados prefira uma cortina com tons suaves, um tecido leve e transparente, pois ela traz a delicadeza e o romantismo que se pretende nesse lugar. As cortinas demasiadas pesadas e escuras acabariam por criar uma barreira e um peso demasiado forte, que não se pretende de todo aí. Além disso, queremos é deixar passar a luz, o sol tem de brilhar com intensidade dentro de um quarto de apaixonados.