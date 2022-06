Como ter uma casa energeticamente eficiente?

A casa bioclimática é uma residência que é construída tendo em conta o reaproveitamento de materiais e a posição do sol. Esses dois factores são responsáveis por garantir a sustentabilidade do ecossistema e a economia no uso de recursos. O conceito de arquitectura bioclimática procura a harmonia das construções com o clima. Uma casa bioclimática pode proporcionar grandes economias de energia e ser sustentável ao mesmo tempo. Apesar do custo ser elevado, o investimento neste tipo de casa pode ser compensado com o tempo.