8 bonitas ideias para decorar com gesso

Leve, artístico e bonito. É fácil gostar do gesso e é ainda mais fácil ver ideias de decoração que utilizam este material para elevar esteticamente o ambiente. O gesso é um dos materiais de fácil preparo, que pode ser colado e acoplado em diversas partes da casa, como revestimentos, tecto, paredes e, até mesmo, elementos artísticos de decoração. No entanto, é necessária uma aplicação cuidadosa que obriga a mão de obra especializada.

As vantagens do uso de gesso são muitas. O acabamento artístico ou liso da peça dispensa o uso de massa em paredes com imperfeições. O uso de placas de gesso pode ser feita em divisões e espaços planeados. Além disso, o gesso tem excelentes propriedades térmicas, sendo um óptimo isolante. A sua preparação é rápida e a sua secagem é fácil, o que acelera o processo de acabamento da casa.

Ainda assim, quando feita a escolha do gesso como opção para a casa, é preciso levar alguns cuidados em consideração. A espessura recomendada para a peça de gesso é de 0,5cm. Para a instalação de luminárias embutidas é preciso estar atento ao tamanho do vão utilizado por elas que varia ente os 15cm e 18cm. Quando a opção for o rebaixamento do tecto, faça questão que a altura não seja menor do que 240cm. Alturas mais baixas do que isto podem dar uma sensação sufocante ao espaço. A humidade do chuveiro na casa de banho pede a utilização de gesso acartonado que tem protecção contra o bolor e outros fungos. Além destas dicas, recomendamos que converse com o responsável pelo projecto ao longo da obra. Quanto mais detalhado for o trabalho, melhor serão as possíveis mudanças durante o processo de instalação.

Agora que já sabe mais algumas coisas sobre a utilização deste material cada vez mais utilizado em casas, venha connosco e aproveite mais um artigo onde lhe mostraremos salas, cozinhas e casas de banho onde a aplicação do gesso é feita de forma incrível e perfeita. Aproveite cada sugestão que temos para si e inspire-se para fazer de sua casa o seu lugar preferido no mundo.