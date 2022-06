Dia dos Namorados: 6 escapadinhas em Portugal

Começamos pelas ilhas, designadamente pela Madeira, a pérola do Atlântico. O Funchal tem turismo de luxo e é lá que moram alguns dos hotéis mais conceituados do mundo. É esse o caso do Hotel The Vine, de 5 estrelas, inspirado, como o próprio nome indica, no tema vinho e nos elementos naturais típicos da ilha. O hotel, que já recebeu vários prémios internacionais, resulta de um projecto de Ricardo Bofill e João Francisco Caires, tendo sido decorado pela designer de interiores Nini Andrade Silva. O tema inspirou a paleta cromática que percorre o verde, o cinza, o rosto e o castanho. Estas cores representam a evolução de uma videira ao longo das quatro estações do ano.

Tratando-se do Dia dos Namorados, faz todo o sentido que coloquemos algumas destas premissas juntas. Afinal de contas, o que falha nesta equação: Madeira, bom tempo, bom vinho e um hotel de luxo? Nada. O hotel já tem um programa de Dia dos Namorados planeado. O que lhe parece uma noite a dois com direito a jantar com mordomo, garrafa de champanhe, música ao vivo, pequeno-almoço e check-out tardio e transferes do aeroporto para o hotel e vice-versa? Tudo isto na Suite Design Panorâmica com estadia incluída. Não falta nada. Nem mesmo uma maravilhosa banheira aos pés da cama para desfrutar de um momento romântico com a sua cara metade, nem mesmo um spa abaixo do nível do solo guardado em profundo silêncio, nem mesmo uma piscina na cobertura. Uma delícia.