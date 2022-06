Casas de banho divertidas!

Para uma distracção mais old school, sugerimos-lhe ter à mão de semear vários livros e revistas. Se for uma casa de banho social, e no caso de querer o melhor anfitrião possível, deixe na casa de banho volumes de diversos temas, como desporto, imprensa cor-de-rosa, livros de ficção, de piadas ou bandas desenhadas. Além de alcançar um maior número de interesses, fará com que as suas visitas fiquem menos tensas na altura de utilizar a sua casa de banho. No momento de arrumar toda esta livraria, e dependendo do tamanho da sua casa de banho e do espaço livre de que dispõe, pode optar por prateleiras, pequenos armários ou mesas de apoio. Ah! Outra sugestão que lhe podemos deixar é colocar à disposição quebra-cabeças ou pequenos jogos individuais – para as pessoas mais preguiçosas, que têm menor interesse pela leitura.