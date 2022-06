10 ideias para o seu pequeno grande quarto!

E se tiver um quarto que, tendo em conta que é para duas pessoas, é pequeno? Pois bem… Para isso há uma solução óbvias: os beliches. Este quarto moderno, em tons neutros com apontamentos coloridos, partilhado por dois jovens, tem um beliche que é mais do que perfeito! Muitas vezes pensamos que em vai ficar a dormir em cima vai ficar muito desconfortável, mas não é este o caso… A cama de cima e a de baixo são iguaizinhas e, como se pode ver pela estrutura, parecem ser muito confortáveis. Os tons do beliche estão em perfeita harmonia com o tom do tapete e colchas. E mais! A secretária começa no beliche, sendo, primeiramente a mesa-de-cabeceira e transformando-se depois na secretária do quarto. Muito bem aproveitado!