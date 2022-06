Modelos de cozinhas: qual é o seu ideal?

Numa casa habitada por jovens, a cozinha é muitas vezes a ’divisão non grata’.

Mas, não tem que ser assim. Com um espírito divertido e bom gosto no que concerne à decoração, o espaço pode elevar-se a uma zona original e convidativa. A imagem mostra uma cozinha ideal para uma casa dividida por jovens e destaca-se pela decoração simples que joga com as cores e as formas geométricas. Os balcões de diferentes tamanhos e laterais pintadas de diferentes cores, os bancos de madeira de estilos e formas distintas e os candeeiros a lembrar um bar são elementos que contribuem para a atmosfera jovial do espaço.

O toque de humor surge na frase pintada na parede. ’The kitchen is closed. Unless the cook is you. que é como quem diz A cozinha está fechada. A menos que o cozinheiro sejas tu.’

Bem visto.