O que precisa para ter um quarto com toque primaveril?

As paredes do seu quarto podem tornar-se as suas maiores aliadas numa remodelação. Se reparar bem, basta que tenham uma cor diferente para que encham mais ou menos o espaço e o decorem sem grande dificuldade. Para este tipo de tema, escolha tons suaves e alegres que lhe permitam um ambiente suave, tranquilo e acolhedor, quase que campestre. Na verdade, pode escolher papel de parede com flores, riscas ou outros elementos que considere adequados. No entanto, se não quiser ficar por aqui com a decoração e for adicionar outros ornamentos, talvez seja melhor escolher uma única cor (duas no máximo e tendo em consideração a maneira como as conjuga) sólida para as paredes, para que não se torne tudo demasiado pesado, com muita informação visual.