Móveis usados: móvel velho, vida nova!

Até então, temos estado a escrever sobre esta coisa de reaproveitar, de reutilizar, de dar uma nova vida. Para esta imagem, dizemos-lhe o contrário: deixe a peça exactamente como ela está, se o contexto assim o justificar. Pronto, nós explicamos. Olhe bem para o quarto da imagem de inspiração rústica/campestre. Vemos uma cama com madeira em decapé, peças de cerâmica antigas a adornar as estantes, um balde aos pés da cama, um espelho tosco pendurado lá ao fundo e uma cadeira enferrujada a servir como mesinha de cabeceira. Ora, a cadeira não só serve um fim improvável, como exibe orgulhosamente marcas do tempo. No entanto, se tivermos em conta o conjunto, ela não destoa. Pelo contrário. A par com as outras peças contribui para compor este quadro em jeito de casinha de boneca com mobiliário rústico e antigo, mas leve por ser todo em branco e com têxteis convidativos para que não lhe falte conforto. Como é natural, também pode pegar numa cadeira de ferro e pintá-la de outra cor. Aliás, se tiver várias, pinte uma de cada cor e reúna-as em torno da mesa da sala ou da cozinha. Pense nisso e diga lá se o resultado não ficaria interessante! Ficaria, pois.